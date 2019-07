Cagliari | al via la stagione | i convocati per il ritiro

Calciomercato - le ultime trattative : Joao Pedro lascia il Cagliari - doppio colpo Sassuolo - via Gervinho : Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. doppio colpo per il Sassuolo di ...

Cagliari : il futuro di Barella sembra davvero deciso - anche Joao Pedro potrebbe andare via : Cagliari sempre in movimento sul mercato. Nicolò Barella è sempre uno degli elementi più desiderati del calciomercato. Grazie all'ennesima stagione importante, il centrocampista Cagliaritano è divenuto uno dei pezzi pregiati del nostro calcio. Per lui si sono fatte avanti alcune società importanti, italiane ed estere. Pare però che, al momento, il club che ha avanzato la migliore proposta sia l'Inter. Antonio Conte lo vuole nel suo nuovo ...

Calciomercato Cagliari - Cigarini rinnova : accordo via WhatsApp : Calciomercato Cagliari – Nell’era della tecnologia ci stiamo abituando a tutto. Ma un rinnovo di contratto via WhatsApp non l’avevamo mai visto. E’ quanto successo a Cigarini con il Cagliari. Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rosso-blu intitolato “deal done”, affare fatto. Parte il presidente (in inglese): “Abbiamo un accordo?”. ...

Inter-Cagliari - affare Barella sempre più vicino : “Possibile che io vada via” : Barella all’Inter potrebbe rappresentare un’ipotesi reale e concreta in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il centrocampista del Cagliari, impegnato con la Nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi Europei, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in ottica presente e futura. Il centrocampista rossoblù ha così affermato: “Ora sono concentrato sulla […] L'articolo ...