Vino | M5S | ‘pronta norma nazionale per dimezzare rese uva’

(Di sabato 6 luglio 2019) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Posto che “le grandi giacenze, assieme ai prezzi bassi e alla disparità tra la raccolta dichiarata e ilprodotto”, sono le emergenze del settore vitivinicolo, “intanto possiamo provare ad abbattere ledi uva”. Va in questo senso “l’emendamento che depositerò a Montecitorio, che prevede il dimezzamento di queste, dagli attuali 500 quintali per ettaro a 250 quintali”. A dirlo è il deputato alla Camera del M5S Antonio Lombardo che ha pronto un emendamento alla proposta di legge sulla semplificazione agricola in discussione alla Commissione Agricoltura di Montecitorio. “Dal governo c’è stata un’importante apertura, arrivata con la risposta ad una mia interrogazione rivolta al ministero diretto da Centinaio – aggiunge – Penso che la cosa possa andare facilmente in porto ...

