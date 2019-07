Milano | cede grata parcheggio ospedale San Raffaele | grave 54enne dopo volo di 13 metri

Milano - cede grata del parcheggio dell’ospedale San Raffaele : 54enne è grave dopo volo di 13 metri : Ha fatto un volo di 13 metri all’interno del parcheggio sotterraneo dopo che la grata su cui stava camminando ha ceduto, facendolo precipitare di sotto. È successo intorno alle 22.30 di venerdì a Milano , all’ospedale San Raffaele : l’uomo, un 54enne , è ora ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale. Nella caduta ha riportato infatti numerose fratture, tra cui quella del bacino e delle caviglie, come riferisce il ...

