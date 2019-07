LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 2-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’argentino vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Spinge di dritto Schwartzman 15-0 Perde la misura del dritto Berrettini 2-1 Prima esterna di Berrettini che conserva il servizio a 15 40-15 Ancora una buona prima di Berrettini 30-15 Buona prima di Berrettini 15-15 Penetra bene con il dritto Schwartzman 15-0 Gran volée rovesciata di Berrettini! 1-1 Tiene facilmente Schwartzman con servizio e rovescio lungolinea 40-0 Ancora una risposta ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 3-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : match deludente dell'azzurro - l'americano vola agli ottavi : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Sandgren raggiunge il connazionale Querrey agli ottavi di finale, mentre l'avventura di Fognini a Wimbledon si chiude qui. 3-6 FINITA! Sandgren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L'americano si impone a sorpresa sull'azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : break dell'americano - il ligure serve per rimanere nel match! : 3-6 FINITA! Sandren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L'americano si impone a sorpresa sull'azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, 6-3). A-40 Sandgren fa correre l'azzurro per il campo e poi lo punisce con lo smash. 40-40 Rovescio in lungolinea PAZZESCO! Fognini si aggrappa con le unghie alla partita. A-40 Ace ad uscire dello statunitense. 40-40 Fognini non vuole ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set. Barty e Serena Williams ok - in scena Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell'anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l'americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l'argentino vince il primo set : 5-7 Set Schwartzman, rovescio che se ne va sui teloni del Court 18 per Berrettini. 5-6 Buona palla corta di Berrettini, Schwartzman ci arriva, ma non la fa passare. Il terzo set point l'argentino lo ha sul proprio servizio. 4-6 Ace di Berrettini, restano due set point a Schwartzman 3-6 Tre set point Schwartzman, che beffa Berrettini mentre questi tenta l'approccio a rete 3-5 ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il romano serve per il set : 0-40 Tre palle break Schwartzman, che prende con successo il controllo dello scambio con il dritto 0-30 Non controlla la volée di dritto Berrettini a rete 0-15 Avanza con il dritto Schwartzman e ottiene il punto 6-5 BREAK BERRETTINI: il romano è estremamente fortunato, dato che il nastro gli porta la palla nel campo avverso, ed è così che va a servire per il set Vantaggio Berrettini, TERZO ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : nessun break in avvio terzo set! : 40-30 Ancora servizio impeccabile da destra di Sandgren che si apre il campo per il dritto. 30-30 Gran risposta vincente di rovescio di Fognini. 30-15 Altro ace centrale dell'americano. 15-15 Ace di Sandgren. 0-15 Passante in corsa assurdo dell'azzurro! 2-4 Doppio fallo di Fognini che regala il break all'avversario. 40-A Lungo il dritto di Fognini. 40-40 Sandgren maestoso! ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 4-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : equilibrio nel primo set : 30-30 Perde il controllo del dritto Berrettini, che deve ora fare attenzione 30-15 Dritto in rete di Berrettini 30-0 Altra ottima prima al centro di Berrettini 15-0 Ottima prima di Berrettini 4-5 Si salva con la prima Schwartzman, che tiene a 30 40-30 Risposta strettissima appena larga sulla seconda di Schwartzman per Berrettini, sarebbe stato un punto straordinario 30-30 DUE RECUPERI ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : nessun break in avvio terzo set! : 0-15 Stecca il rovescio Sandgren. 2-2 Prima forte e dritto a chiudere il punto per Fognini. 40-15 Stavolta l'americano si ferma sul nastro con la risposta. 30-15 Risposta di Sandgren sui piedi che sorprende Fognini. 30-0 Rovescio in lungolinea impeccabile dell'azzurro. 15-0 Troppo morbido il pallonetto cercato da Sandgren, Fognini chiude con lo smash. 1-2 Forza la seconda Sandgren ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sotto di due set - in campo Berrettini. Barty ok - in scena Nadal e Stephens-Konta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell'anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l'americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : equilibrio nel primo set : 3-4 Cerca la palla corta di rovescio Berrettini, ma finisce in rete 40-15 primo doppio fallo di Schwartzman 40-0 Spinge bene di dritto Berrettini, ma l'ultimo lo manda in corridoio 30-0 Comanda con il dritto Schwartzman 15-0 Recupero in rete di Berrettini 3-3 Tiene agilmente a 15 Berrettini 40-15 Risposta in rete di Schwartzman sulla seconda di Berrettini 30-15 Finisce lunghissimo il ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : è iniziato il match! : 30-15 Finisce lunghissimo il recupero di dritto di Berrettini 30-0 Due buoni punti di Berrettini, sul secondo Schwartzman ha tentato un tweener improbabile 2-3 Altro servizio tenuto a zero da Schwartzman. 2-2 Seconda vincente di Berrettini. 40-30 Dritto in rete di Schwartzman. 30-30 Ancora un colpo vincente di Berrettini. 15-30 Servizio e dritto vincente di Berrettini. 0-30 Errore di dritto di ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo statunitense vince un tiebreak infinito! : 12-14 Rovescio di Fognini in rete, Sandgren vince un tiebreak lunghissimo. 12-13 Cosa ha fatto Sandgren?! Scambio di rara bellezza tennistica vinto dallo statunitense. 12-12 Prima vincente di Fognini, si continua a girare. 11-12 Contropiede di dritto di Sandgren, tiebreak infinito. 11-11 Prima forte e schiaffo al volo dell'americano. 11-10 Fognini colpisce ancora in campo aperto. 10-10 ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 5-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo statunitense serve per portarsi sul 2-0! : 2-2 Palla corta deliziosa giocata dall'azzurro! 1-2 Prima vincente dello statunitense. 1-1 Pallonetto splendido di Fognini che costringe Sandgren a sbagliare lo smash. 0-1 Scappa via il rovescio a Fognini, subito mini break per l'americano. 6-6 Rovescio di Sandgren in corridoio, si va al tiebreak! 30-40 Dritto esplosivo di Fognini che prova ad andare al tiebreak. 30-30 Ancora una ...