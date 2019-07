Caldo | con i cambiamenti climatici arriva la frutta tropicale 100% Made in Italy

Meteo seconda settimana di luglio : dopo un Caldo weekend arriveranno forti temporali : Le previsioni Meteo di questa calda estate riportano che per tutto il weekend dal 5 al 7 luglio persisteranno alte temperature e umidità a causa dell'Anticiclone Africano che insisterà fino a domenica. Nelle zone centro-meridionali dell'Italia, una massa d'aria calda e molto umida provocherà un fine settimana dominato dall'afa che farà percepire una maggiore temperatura soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Molto caldo in Umbria, Lazio e zona ...

Allerta Caldo a Firenze : confermato il codice rosso oggi e domani : Prosegue anche nel weekend l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore oggi e domani ma domenica sarà declassato a giallo, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di ...

Allerta Caldo nel weekend : le città con “bollino rosso” [ELENCO] : Pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: nel fine settimana 3 città sono contrassegnate da “bollino rosso”. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Meteo Sardegna : super Caldo nel weekend con picchi di +41°C ma da martedì arriva la pioggia : Ancora afa, caldo e rischio incendi in Sardegna, ma da martedi’ 9 luglio arriva la pioggia. Come anticipato dagli esperti, sara’ un fine settimana bollente, con punte di 42 gradi. “Gia’ da venerdi’ 5 le temperature inizieranno a salire – confermano i metereologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu – saranno interessate le zone meridionali e in particolare il basso Campidano fino a Siliqua, ...

Monologo di Montalbano con il Caldo (e con gli algoritmi del pinsero) : Si era arrisbigliato assamarrato di sudore. Erano le tri di notta: chiffare? Forse poteva liggiri l’ultimo giallo – che gli aveva regalato Livia – di quello scrittore in voga che faciva moriri il suo personaggio triste e desolato. Ma doppo picca Montalbano non riusci più a dare adenzia al romanzo: una lingua troppo semplice e diseducativa per il littori: eppoi questa enfasi sulla tristezza del munno, come se non bastasse la cronaca nira ...

Dall'Italia agli USA il Caldo non fa sconti : 4 vittime in Italia - 15 negli Stati Uniti : Che fosse il giugno più caldo da quando vengono rilevate le temperature lo si può sperimentare personalmente anche solo per strada, col sole che fa lievitare la colonnina di mercurio spesso anche oltre i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Mancava solo la conferma ufficiale del servizio per il cambiamento climatico di Copernicus che ha diffuso dei dati quantomeno preoccupanti, che parlano di un aumento medio di due gradi in Europa con ...

Meteo - Caldo africano anche nel weekend : «40 gradi al Sud». Poi pausa con temporali e fresco : Ancora caldo africano sull'Italia nei prossimi giorni: nuova fiammata nel weekend con picchi vicino ai 40 gradi, qualche temporale al Nord e sugli Appennini. Ma la prossima settimana si cambia...

Caldo - temperature bollenti in Umbria : Foligno e Orvieto le città più roventi con +39°C : Con +39,1°C Foligno e Orvieto si confermano ancora le città più calde dell’Umbria, stando ai valori registrati dalle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Ma il grande Caldo si è fatto sentire in tutta la regione, con temperature registrate comprese un po’ ovunque tra +32°C e +38°C. A Perugia il picco odierno e’ stato di +36,6°C, a Terni di +35,7°C. Bastia Umbra con +37,8°C e’ ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di Caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Allerta Caldo a Firenze : confermato il codice rosso anche oggi e domani : A Firenze è confermato anche oggi e domani il codice rosso per il Caldo, mentre il 4 luglio l’Allerta sarà declassata a livello 1: lo stabilisce il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute. La temperatura massima percepita oggi e domani sarà di +36°C, ...

Caldo : a Modena superata la soglia di concentrazione di ozono : A Modena, a causa delle alte temperature registrate negli ultimi giorni e del persistere delle condizioni di stabilità atmosferica, nella giornata di lunedì 1° luglio si sono verificati alcuni superamenti della soglia di informazione per l’ozono (fissata a 180 microgrammi per metrocubo, concentrazione media di 1 ora) registrati dalla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria del Parco Ferrari. La concentrazione di ozono è risultata ...

Fa troppo Caldo - si rinfresca con l'alcol e parte la scintilla : 86enne muore ustionata : Si era cosparsa di alcol il corpo per rinfrescarsi. Una donna di 86 anni è morta a causa di una scintilla, le fiamme l’hanno avvolta ed è morta ustionata. L’anziana era di Arezzo, è successo in via Giotto. Pare che la scintilla sia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. Le ustioni sul corpo non hanno dato scampo alla signora che ha tentato inutilmente di spegnere il fuoco.I parenti, che ...

Fa Caldo. E accendere l’aria condizionata potrebbe peggiorare le cose : Da quando Homo Sapiens è diventato grande, inaugurando una personale era geologica, l’Anthropocene, gli estremi meteo sono diventati una delle maggiori sfide dell’umanità. Prima di tutto, egli deve comprendere meglio la fisica di questi fenomeni per anticiparne l’arrivo e l’evoluzione. Non ultimo, escogitare le misure più efficaci per fronteggiarli. Recita una canzoncina: “Il clima cambia. È cambiato. E cambierà”. Ormai nessuno confuta più che ...