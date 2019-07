Paolo Savona | alla Consob il guaio dei bagni | sciacquone ko | c' è puzza di rivolta

Paolo Savona sul governo : "L'esecutivo deve aprire un dialogo con l'Europa per risolvere i problemi" : "Da entrambe le parti, si sta esagerando", Paolo Savona bacchetta l'atteggiamento del governo nei confronti dell'Ue. "D'altro canto, se in una situazione così delicata come quella italiana la Commissione minaccia di aprire la procedura di infrazione per mancato rispetto dei parametri di bilancio, è

Paolo Savona : "È l’ora del dialogo - <br> basta scontri con la Ue" : Il presidente della CONSOB Paolo Savona, ex ministro per gli affari europei per il governo gialloverde, è convinto che nella trattativa con l'UE si stia esagerando da entrambe le parti. Anzi, ritiene che sia naturale che il governo italiano abbia alzato i toni davanti alla minaccia della procedura d'infrazione per debito pubblico.Intervistato oggi dal Messaggero, Savona sostiene che l'unico modo per uscire dallo stallo di questi ultimi giorni ...

Per Paolo Savona il debito pubblico non è un problema : “Sostenuto dai risparmi degli italiani” : Secondo Paolo Savona, presidente Consob, l'elevatissimo debito pubblico italiano non rappresenta un problema, in quanto è sostenuto dai risparmi degli italiani. "Non è che non esista un limite all'indebitamento, ma i livelli nell'ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica", ha aggiunto.Continua a leggere

No - Paolo Savona non ha confuso Socrate e Platone : L'ex ministro era stato criticato per aver parlato del mito della "caverna di Socrate", invece che di Platone, ma non è un vero errore

Paolo Savona fuori controllo - una sfida estrema all'Europa : "Debito al 200%? È possibile - ecco in che modo" : I sospetti sulla possibile insolvenza del debito pubblico italiano sono "oggettivamente infondati". Paolo Savona, presidente Consob, ha riportato l'esempio del Giappone nel suo intervento all'incontro annuale con il mercato. "Se la fiducia nel Paese è solida e la base di risparmio sufficiente, livel

Paolo Savona : “Le criptovalute diventino di monopolio pubblico” : Paolo Savona (foto: Giulio Napolitano/Bloomberg) “Le criptovalute? diventino di monopolio pubblico”. Così parlò Paolo Savona, presidente della Consob, e fino a pochi mesi fa (discusso) ministro per gli Affari europei. Durante il suo discorso all’incontro annuale con la comunità finanziaria a Milano, Savona ha lanciato l’idea di sdoganare le criptovalute sotto l’egida dello stato, infrangendo di fatto l’ultimo tabù della finanza. Non ...

“Caverna di Socrate o Platone?” : la svista (corretta in corner) del professore Paolo Savona : “È come se l’Italia fosse collocata dentro ‘la caverna di Socrate’, dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un’immagine distorta della realtà”. È questa la frase del discorso del presidente della Consob, il professore Paolo Savona, alla comunità finanziaria che più ha colpito. Non per il giudizio che dà sulla situazione del ...