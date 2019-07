No | non conviene un Samsung mentre fai surf e per questo rischia una multa

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019), le pubblicità finite sotto la lente del garante dei consumatori in Australia (Accc)di dover pagare unadi milioni di dollari in Australia per pubblicità ingannevole. La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (Accc) ha accusato il colosso tecnologico sudcoreano di aver diffuso oltre 300 spot ingannevoli dal 2016 al 2019 rispetto alla presunta resistenza all'acqua dei suoi smartphone. Tra le pubblicità contestate, trasmesse a partire dal lancio del modello Galaxy S7 ormai più di tre anni fa, ci sono alcuni video che mostrano delle persone con il telefoninosono immerse in piscina ofanno, facendo credere che i dispositivi siano impermeabili a qualsiasi tipo di acqua, sia a quella di mare sia a quella addizionata al cloro, fino a 1,5 metri di profondità e per 30 secondi.

