Marcello Foa si dimette da RaiCom e Rai Pubblicità

Marcello Foa annuncia dimissioni da Rai Com e Rai Pubblicità : Il presidente della Rai, Marcello Foa, e i consiglieri d'amministrazione Rai Beatrice Coletti, Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, hanno annunciato le dimissioni dal Consiglio d'amministrazione di RaiCom e Rai Pubblicità in apertura della riunione odierna del Cda Rai, come segno di "rispetto per le istituzioni parlamentari" e pur ribadendo "l'assoluta legalità, la piena coerenza statutaria e ragionata esigenza organizzativa e di controllo di ...

La Commissione di Vigilanza RAI ha votato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

In Vigilanza Rai passa l'incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa : Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. La risoluzione impegna Foa a lasciare l’incarico di presidente di Rai Com.

Marcello Foa - presidente RAI - a Palazzo San Domenico a Modica : Marcello Foa, presidente RAI, a Palazzo San Domenico. “Impressionato dalla città”. Ricevuto a Palazzo San Domenico dal sindaco Abbate