Konami dichiara che la scelta di togliere PES 2019 da PlayStation Plus è stata solo ed

(Di venerdì 5 luglio 2019) Pochi giorni fa sono stati pubblicati i giochi disponibili connel mese di luglio. Tra questi figurava PES, ma proprio il giorno stesso in cui questi titoli sono stati resi disponibili, Sony ha deciso di far marcia indietro e diil gioco calcistico diper introdurre Detroit Become Human Deluxe Edition.Molti si sono chiesti il perché di questo cambiamento e se il gioco è stato sostituito di comune accordo tra Sony e. A quanto pare non è stato così.Come riporta GameSpot, un portavoce dihato che ladi eliminare il gioco èfatta soltanto da Sony. Nellazione, Sony stessa hato di aver deciso di cambiare il gioco senza però dare una reale motivazione.Leggi altro...