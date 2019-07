Golf | PGA Tour 2019 | Scott Piercy chiude in vetta il primo round del 3M Open

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il PGAconosce per la seconda settimana consecutiva un nuovo torneo. Dopo il Rocket Mortgage Classic è il turno del 3M(montepremi 6,4 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del TPC Twin Cities di Blaine (Minnesota, Stati Uniti). Al termine delguida la classifica. L’americano comanda la leaderboard con lo score di -9 (63 colpi), due lunghezze meglio del nipponico Hideki Matsuyama e del canadese Adam Hafwin. -6 e quarta posizione per l’indiano Arjun Atwal, per il sudcoreano Im Sung-jae, e per gli statunitensi Patton Kizzire, Sam Saunders e Brian Harman. A completare la top ten in nona posizione con il punteggio di -6 un nutrito gruppo di protagonisti tra i quali spiccano gli americani Bryson DeChambeau e Ryan Armour. Soltanto -2 e 49esima posizione momentanea per l’australiano Jason Day. Stessa posizione per ...

GolfeTurismo : Il BMW PGA Championship a settembre prima prova per qualificarsi per la prossima sfida Europa - Stati Uniti a Whist… - OA_Sport : Golf, PGA Tour 2019: Nate Lashley non trema nell’ultimo giro e si aggiudica la prima edizione del Rocket Mortgage C… - sethrow991 : #Golf #Srpga #Pga #USSeniorOpen #Fox #Usopen bahahaahahaahahahahah -