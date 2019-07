C’è una nuova imbarcazione che chiede di sbarcare a Lampedusa

Podcast : «C’era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Il Torino si raduna - ma Edera non C’è : intervento alla spalla e stop di 3 mesi : Quattro assenti nel giorno del raduno del Torino: fra questi anche Simone Edera, operato alla spalla per instabilità articolare: 90 giorni di stop.“powered by Goal”Il Torino si è radunato oggi al Filadelfia per iniziare la preparazione precampionato in vista della nuova stagione che vedrà i granata impegnati anche in Europa League fin dai turni preliminari. La rosa si è presentata quasi al gran completo al servizio del tecnico Walter ...

Calciomercato Juventus Bonucci : C’è una nuova pista - ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Stromboli - parla il ragazzo sopravvissuto all’esplosione Thiago Takeuti : “c’era una pioggia di fuoco - mi sento miracolato” : “Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C’era una pioggia di fuoco“. A raccontarlo all’Adnkronos è Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni sopravvissuto ieri all’esplosione del vulcano a Stromboli. Ancora sotto shock e con il corpo ricoperto di graffi, racconta con la voce tremante quei “terribili ...

In Svezia C’è una carta di credito che si blocca se inquini troppo : Foto: Getty Images Una startup svedese che offre servizi finanziari ha emesso la prima carta di credito eco-friendly. Black, questo il nome della carta, anziché avere delle soglie di spesa la carta funziona tramite soglie di emissioni di Co2 sulle transazioni. In sostanza, grazie all’app a cui è collegata, gli utenti possono avere sotto controllo l’impronta di carbonio di ogni loro acquisto, e possono quindi controllare la quantità di emissioni ...

Calciomercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : C’è una strategia : Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all’Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.“powered by Goal”Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l’idea di strappare Mauro Icardi all’Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...

C’era una volta la vita : C’era una volta la vita Di Vincenzo Calafiore 03 Luglio 2019 Udine “… è lì che bisogna andare verso quell’altrove

Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà” - ma C’è una grande limitazione : Trony ripropone l'iniziativa "Il meno caro lo paghi la metà" con il nuovo volantino valido nei punti vendita dal 4 al 24 luglio 2019: ecco come avere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, anche se si tratta di uno smartphone o tablet Android. L'articolo Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà”, ma c’è una grande limitazione proviene da TuttoAndroid.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano insegue una nuova impresa con Karlovic. C’è anche Seppi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

Migranti - Patronaggio (pm Agrigento) : “Non C’è nessuna prova di accordi tra trafficanti e ong” : “Non è stato provato il preventivo accordo tra trafficanti di esseri umani e ong. Che non deve essere limitato adun semplice contatto, tipo una telefonata, ma deve esserci una comunicazione del tipo: ‘stiamo facendo partire Migranti, avvicinatevi e prelevateli'”. Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. L'articolo Migranti, Patronaggio (pm ...

C’era una volta Roma…“Roma delle Fate” : Si tratta dell’esperimento artistico-architettonico più audace intrapreso a Roma nel quale lo stile liberty, gotico, kitsch, barocco e medioevale, si fondono realizzando uno dei più caratteristici quartieri della capitale, il quartiere Coppedè. Agli inizi del XX secolo, venne costruito tra la Via Salaria e la Via Nomentana, racchiusa tra Via Tagliamento, Via Arno, Via Adige e Corso Trieste, un nuovo quartiere progettato dall’architetto ...

Come nasce un buco nero supermassiccio : C’è una nuova - affascinante teoria : Due ricercatori canadesi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università dell'Ontario Occidentale, i professori Shantanu Basu e Arpan Das, hanno proposto la nuova teoria del "collasso diretto" per spiegare la formazione dei buchi neri supermassicci più grandi e antichi, inspiegabili col modello del collasso stellare.Continua a leggere

Pantelleria - palombari del Comsubin neutralizzano 23 pericolose bombe nelle acque intorno all’isola : “c’era anche una bomba d’aereo da 1.000 libbre” [FOTO e VIDEO] : Dal 25 al 28 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque dell’isola di Pantelleria attraverso la quale sono stati neutralizzati 23 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto ...

Il ponte Morandi non C’è più - ma non è una festa : Anni fa scrissi una nota che si intitolava La violenza è un attimo: raccontavo lo scoppio, è il caso di dirlo, di un gesto aggressivo di un uomo verso un altro per i soliti futili motivi, il suo scagliarsi contro il corpo dell’avversario per colpirlo, di come senza pensare alle conseguenze mi fossi buttata in mezzo ai due per dividerli, e a come una escalation comunque non brevissima fosse partita in modo fulmineo. Appunto, in un attimo. Non si ...