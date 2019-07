Cade un elicottero alle Bahamas | tra le 7 vittime anche il magnate Cline

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Christopherdel carbone, è tra le 7di un incidente aereo. Come riportato dal Corriere, l’- che viaggiava da Big Grand Cay, isola bahamiana, a Fort Lauderdale, in Florida - si è schiantato uccidendo 7 persone, tra cui. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, ma si presume sia avvenuto poco dopo il decollo., 61 anni, aveva iniziato a lavorare in miniera all’età di 22 anni e, dopo 10 anni, aveva fondato ilgroup, che nel tempo è diventata uno dei colossi dell’industria del carbone americano. Foresight Energy, fondata nel 2006, valeva più di 2 milioni di dollari. ILma è stato inoltre uno dei finanziatori del presidente Trump: nel 2017, ilha donato 1 milione di dollari al suo comitato per l’inaugurazione. Quest’anno ha ...

