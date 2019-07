Addio Eduardo Fajardo | morto lo spietato maggiore Jackson di Django

tvzap.kataweb

(Di venerdì 5 luglio 2019) Si è spento il 4 luglio in Messico all’età di 94 anni l’attore spagnolo, interprete di numerosi spaghetti western. Il suo ruolo più famoso è quello dello, antagonista principale nel capolavoro di Sergio Corbucci,. Chi eraNato il 14 agosto 1924 a Mosteiro (Spagna), dal 1947 al 2002è apparso in più di 180 film, molti dei quali girati tra gli anni ’60 e i primi ’70 a Cinecittà. Arrivato a Roma nel 1965, l’attore spagnolo esordì nello stesso anno in due pellicole, come ricorda Paolo Martini per l’AdnKronos: “Una bara per lo sceriffo”, con la regia di Mario Caiano, e “La grande notte di Ringo”, per la regia di Mario Maffei. Nel 1966 girò “Ringo il volto della vendetta”, “Un colpo da mille miliardi”, “Gringo, getta il ...