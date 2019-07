Ufficiale | Robben si ritira dal calcio giocato | il comunicato

forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019) Attraverso un tweet sul profilo della Nazionale olandese, Arjenha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal. “Congratulazioni per la tua fantastica carriera” ha scritto la federazione orange. Dopo la fine del contratto con il Bayern Monaco, l’ex Real Madrid appende le scarpette al chiodo, al termine di una vita tra Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco oltre a 96 presenze con la maglia della Nazionale olandese. Ilre, dopo l’annuncio, ha dichiarato: “La decisione più difficile della mia vita”. Leggi anche : VIDEO – Il saluto della SSC Napoli ad Albiol con immagini emozionanti: “Grazie, Raul!” Albiol saluta Napoli: “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa, porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” De Nicola: “Il caso Ospina non c’entra, vado via per un altro ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Arjen Robben lascia il calcio giocato: 'Chiudo la mia carriera' - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Arjen Robben lascia il calcio all'età di 35 anni - khalafahmed74 : RT @FOXSportsIT: L'annuncio ufficiale di Arjen #Robben: 'Lascio il calcio' ?? -