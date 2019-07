Rifiuti Roma | Giulia Grillo | “Situazione non imputabile a Virginia Raggi | possibile

G.Grillo : emergenza Rifiuti a Roma non è direttamente imputabile a Raggi : Roma – “Due giorni fa c’e’ stato un proficuo incontro tra il ministro dell’Ambiente e la sindaca di Roma, c’e’ un contatto con l’Istituto superiore di sanita’, che proprio oggi e’ coinvolto in una riunione, e tutte le amministrazioni sono a disposizione di Virginia Raggi per risolvere una situazione che evidentemente non e’ direttamente imputabile al sindaco, visto tutto ...

Rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Spero che il problema si risolva in meno di 20 giorni” : “Mi auguro che il problema si risolva anche in meno di di 20 giorni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Centocittà su Radiouno, riferendosi alla situazione dei Rifiuti a Roma. Ieri, il Ministro ha incontrato rappresentanti di Regione e Comune con cui, ha spiegato, “abbiamo messo a punto una road map. Abbiamo chiesto di far lavorare di più gli impianti, e al comune di Roma, di fare altrettanto con ...

Le sette piaghe di Roma - il governo avvisa Raggi : Rifiuti via in 20 giorni. L?Asl : allarmi triplicati : Venti giorni per pulire la Capitale. Il ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, lo ha detto chiaramente alla sindaca Virginia Raggi nell?incontro dell?altro giorno: mi spendo in prima...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini producono 2900 tonnellate di indifferenziato ogni giorno” : Laura D’Aprile, capo del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’Emergenza rifiuti a Roma, ha dichiarato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione perché i cittadini Romani producono 2900 tonnellate di rifiuto indifferenziato ogni ...

Roma - la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i Rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

Roma - crisi Rifiuti e rischio epidemia - i pediatri : 'Bimbi stiano distanti dai cassonetti' : Nella Città Eterna, i batteri, complici le temperature elevatissime di questi giorni, proliferano nei cassonetti gremiti di immondizie che, tracimando, occupano strade e spargono un odore immondo. Intorno, ratti, gabbiani ma anche cani, gatti e altri animali, spesso banchettano. Se a Roma non si stia rischiando un'epidemia a causa della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se lo chiedeva giorni fa la stampa internazionale: ha destato ...

Rifiuti Roma - disavventura per la presidente di Ama : lei fotografa i rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Rifiuti Roma - disavventura glamour per la presidente di Ama : mentre lei fotografa una catasta di rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Roma - protesta in Campidoglio per l'emergenza Rifiuti. FOTO : Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO I manifestanti scesi in piazza contro la giunta Raggi, chiedono le dimissioni della prima cittadina. In alcuni quartieri della capitale è partita una raccolta firme per non pagare la Tari. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

"A Roma +30% dei pazienti in ambulatorio per il caldo e l'emergenza Rifiuti" : l'allarme dei medici : Il grande caldo e l’emergenza spazzatura stanno portando a “un ‘disastro’ negli ambulatori dei medici di famiglia”. Lo dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, che spiega: “Si può stimare un aumento del 30% dei pazienti, sopratutto ‘over ...

Rifiuti Roma - ecco l’ordinanza : impianti del Lazio tutti disponibili. Costa e Zingaretti : “Ora Ama faccia la raccolta” : tutti gli impianti di trattamento Rifiuti del Lazio dovranno, nel giro di poche ore, mettersi a disposizione della città di Roma per accogliere la spazzatura in eccesso. Nel corso della giornata, la Regione Lazio emanerà un’ordinanza – basata sull’articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006 – che garantirà la massima operatività di discariche, tmb, inceneritori e tritovagliatori presenti sul territorio regionale. Il ...

Rifiuti Roma in tutti impianti Lazio : 16.20 Sull'emergenza Rifiuti di Roma, la Regione Lazio, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, emanerà un'ordinanza in cui verrà disposto che "per motivi di urgente necessità di tutela dell'Ambiente" tutti gli impianti di trattamento dei Rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i Rifiuti della capitale. Lo ha reso noto la Regione. Nell'ordinanza si chiederà all'Ama di ripulire subito la città,di pagare i ...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Situazione sgradevole e preoccupante - i batteri sono al lavoro” : “Al momento la situazione dei rifiuti a Roma è molto sgradevole e preoccupante, ma non ancora allarmante dal punto di vista della salute. Certo, complici le alte temperature e la presenza di ratti, insetti, uccelli e altri animali, con il passare dei giorni aumentano i rischi” che i cumuli di spazzatura nelle strade “possano diventare un pericolo per la salute. Occorre intervenire“. Ad affermarlo all’AdnKronos ...

Lorenzin contro Raggi : Roma sommersa da Rifiuti - sindaca risolva emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...