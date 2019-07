Regione Toscana | Commissione approva legge per tutela migranti | cure | dimora e cibo a

Concorsi Regione Toscana - 49 posti all’Agenzia regionale per l’impiego entro il 2019 : Pubblicati 4 bandi dei Concorsi Regione Toscana per 49 assistenti e funzionari da inserire nell’Agenzia regionale per l’Impiego. La notizia arriva dallo stesso Ente tramite avviso sul Bollettino Ufficiale regionale n.26 bis del 28 Giugno 2019. Vediamo assieme i profili richiesti, come inviare la domanda e le prove di selezione. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Regione Toscana: i profili messi a bando I 4 bandi di Concorso ...

Rete dei punti nascita - l’aggiornamento della Regione Toscana : Aggiornata la Rete dei punti nascita della Toscana, e anche l’organizzazione dei servizi di trasporto protetto neonatale e trasporto assistito

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Sostegno alla domiciliarità : dalla Regione Toscana oltre 12 milioni : Per le persone non autosufficienti o affette da demenza non grave, poter restare nel proprio ambiente è importante e può

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Integratori di curcuma e epatite - la Toscana indaga : “In Regione 4 casi su 10” : Il Centro regionale toscano di farmacovigilanza, in stretta collaborazione con il Centro di riferimento regionale toscano per la fitoterapia e con il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della Salute dell’Istituto superiore di sanità, sta approfondendo lo studio di possibili effetti epatici associati all’uso di Integratori alla curcuma, dopo che “l’Istituto superiore di sanità – sottolinea la ...

Patto Regione Toscana-CNR per rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione : Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme ...

Terremoti Toscana : la Regione attiva 16 milioni per interventi di prevenzione sismica : Ammontano a 16 milioni di euro i finanziamenti che la Regione Toscana ha attivato con il Dops, il Documento operativo 2019 per la prevenzione del rischio sismico: azioni, spiega l’assessore all’Ambiente, Federica Fratoni, con cui la Regione completa gli interventi messi in campo utilizzando le risorse stanziate dopo il terremoto in Abruzzo del 2009 e che per la Toscana hanno significato complessivamente 39 milioni in sette anni, dal ...