Parla la mamma di Katia Fanelli | “Vittorio è un galantuomo | mia figlia è fragile”

Bimbo morto a Mirabilandia - Parla la mamma di Edoardo : “Non volevo lasciarlo da solo” : La mamma di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina dell'area Mirabeach a Mirabilandia , ha rilasciato una lunga intervista nella quale ricorda gli attimi immediatamente precedenti la tragedia verificatasi nel parco divertimenti di Ravenna lo scorso 19 giugno: "Lì la mia vita è finita".Continua a leggere

Caso Caltagirone - Parla la mamma di Sebastian : 'Mi hanno detto che girava una fiction' : Il Caso di Marco Caltagirone non è assolutamente chiuso, anzi si prospettano nuovi sconvolgenti retroscena. Stando alle recenti anticipazioni, nella prossima puntata di Live-Non è la D'Urso, sarà ospite la madre del piccolo Sebastian, il ragazzino che Pamela Prati avrebbe dovuto prendere in affido assieme al compagno fantasma Marco Caltagirone. La vicenda, che ha per protagonisti Sebastian e una bambina verrà trattata dalla conduttrice Barbara ...