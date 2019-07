L' indipendenza in una tazza di tè

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Vittorio Macioce È il giorno del suo compleanno. La palla arriva da sinistra, alta, come una mezzaluna e lei spunta dall'ombra e colpisce di testa. Rete, due a uno e finirà così. È il trentesimo del primo tempo. Gli Stati Uniti battono l'Inghilterra e vanno in finale. Si giocheranno il mondiale di soccer femminile. Alex Morgan non crede alla sfiga e porta con orgoglio il numero 13. Ha gli occhi grigi che quando si specchiano nel sole si mutano in un azzurro da mare in tempesta. Lione è ancora un po' casa sua. Ha giocato nell'Olympique, per poi tornare nell'orgogliosa Orlando. È il suo gol numero 107 e, sì, ormai ha davvero trenta anni e sta pensando a un modo strafottente per festeggiare. Allora ferma la corsa, avvicina i piedi impettita, stringe l'indice e il pollice e alza il mignolo e sorseggia un'invisibile royal tea. Il giorno dopo i sudditi della regina Elisabetta ...

