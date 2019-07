GUERRA IN LIBIA Micalessin | una bomba sulla politica migratoria dell' Italia

Strage migranti in Libia - testimone parla di “almeno 100 morti”. Onu : “Crimine di GUERRA” : "Sono un centinaio le vittime del bombardamento sul centro di migranti in Libia, a Tajoura, molte donne e bambini". A darne notizia il magazine online Focus on Africa che riporta le dichiarazioni di Ismail Mohammed, uno dei portavoce della Comunita' dei rifugiati dal Sudan in Italia, in contatto con alcuni sopravvissuti sudanesi. "Molti dei feriti sono in condizioni gravissime e mancano all'appello una ottantina di migranti, per lo piu' gente ...

Massacro al centro per migranti in Libia : storia di una tragedia annunciata in una GUERRA per procura : Libia, di “sicuro” c’è solo la morte. Massacro nel centro di detenzione di migranti. Almeno 44 persone sono morte e oltre 130 ferite, in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali a Tajoura, a una dozzina di chilometri a est di Tripoli: è il tragico bilancio accreditato dall’Unsmil in un comunicato in cui la stessa la Missione di supporto dell’Onu in Libia ...

Strage migranti in Libia - bombardato centro detenzione : almeno 40 morti. Onu : “Crimine di GUERRA” : almeno 40 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli. Il ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu fa sapere che nel bombardamento sul centro di detenzione di Tagiura sono rimasti feriti almeno 80 migranti. Il governo di unità nazionale del primo ministro Fayez al Serraj ha accusato le forze del Lna del generale Khalifa Haftar del raid aereo su Tajoura. Ed in una ...

GUERRA LIBIA - Serraj gioca carta conferenza. “Forum libico” per voto entro l’anno : Il premier del governo di Tripoli riconosciuto dalla comunita' internazionale, Fayez al-Serraj, gioca la carta di una conferenza nazionale sotto l'egida dell'Onu per mettere fine a una Guerra cominciata il 4 aprile scorso con l'offensiva del generale Khalifa Haftar sulla capitale. Nel corso di una conferenza stampa, il premier ha spiegato che la conferenza dovra' servire a tracciare una road map per arrivare a elezioni entro l'anno. Un "forum ...

Libia - Sarraj convoca una conferenza nazionale per uscire dalle sabbie mobili della GUERRA : «Una grande conferenza nazionale aperta a tutti coloro che si riconoscono in maniera inequivocabile nello stato di diritto». È questo l’annuncio che il presidente libico Fayez al-Sarraj, è atteso fare tra poche ore nel corso di una conferenza stampa internazionale che si terrà a Tripoli. E’ quanto riferiscono fonti informate a La Stampa, secondo cu...

GUERRA IN LIBIA/ Micalessin : lo stallo tra Serraj e Haftar aiuta l'Isis e al Qaeda : Il conflitto in LIBIA tra Khalifa Haftar e al Serraj è entrato in fase di stagnazione. Nessuno ha la forza di vincerlo. E lo stato islamico ne approfitta

Con chi stanno i terroristi nella GUERRA civile che spezza in due la Libia? : Roma. nella guerra civile in Libia le due parti si lanciano addosso accuse di terrorismo e a volte anche i governi stranieri che le sponsorizzano fanno finta di credere a questa propaganda. Fonti della diplomazia francese e il presidente americano Donald Trump hanno adottato senza protestare e almen

E ora in Libia è allarme crisi bancaria - si rischia “GUERRA economica a fianco di quella militare” : "Una crisi bancaria potenzialmente esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare" la Libia a fronte del perdurare degli scontri in atto a Tripoli, che hanno vanificato le iniziative per riunificare il sistema bancario del Paese, alimentando così "le prospettive di un'implosione finanziaria e di una guerra economica a fianco di quella militare". Questo l'allarme lanciato dall'International crisis Group (Icg) in un nuovo rapporto intitolato ...

Libia.Onu - embargo armi per stop GUERRA : 02.02 Il Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto un embargo sulle armi nei confronti della Libia, sottolineando come prevenire la proliferazione delle armi sia importante per ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilità nel Paese. Gueterres ha espresso "profonda preoccupazione" per l'arrivo di armi anche dal mare, rimarcando che l'Ue ha esteso il mandato della missione ...

CAOS LIBIA/ "Italia incastrata nella GUERRA tra Qatar e gli altri paesi arabi" : Il presidente del consiglio Conte haincontrat il generale Haftar, che cosa ne sia emerso non è chiaro, ecco il quadro della situazione

GUERRA IN LIBIA/ Attacco a Sirte - la strategia di Haftar per cacciare Serraj : In LIBIA le truppe di Haftar muovono verso Sirte nel tentativo di distrarre le milizie di Misurata dalla difesa di Tripoli. La situazione si complica

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la GUERRA continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

Libia - la GUERRA di Khalifa Haftar per conquistare il consenso : Arabia Saudita ed Egitto dietro l’offensiva sul web : C’è un altro fronte, oltre quello militare e diplomatico, della guerra in Libia: il fronte della propaganda. Tecnicamente si chiama InfoWarfare, nome che indica una serie di attività coordinate che mirano a spingere una determinata agenda. Siamo solo alle prime avvisaglie di un vero conflitto online, ma sembra che sia il generale Khalifa Haftar il più attivo. È anche l’attore che più di tutti cerca di conquistare il consenso, sia sul ...

GUERRA IN LIBIA/ Italia spiazzata da Usa e Russia - ci restano gli Emirati : GUERRA in LIBIA. Ieri c'è stato un vertice tra Conte e al Serraj, che sembra non aver prodotto risultati. Senza gli Stati del Golfo l'Italia è impotente.