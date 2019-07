Frittata di maccheroni in bianco – Un primo piatto alternativo

cosacucino.myblog

(Di giovedì 4 luglio 2019)diin. Ingredienti per 4 persone: 500 g di spaghetti grossi 100 g di burro 100 g di parmigiano grattugiato 4 uova 1 mozzarella da 150 g 1 cucchiai di olio extravergine d’oliva sale e pepe Tempo di preparazione: 15 minuti Tempo di cottura: 30 minuti Cuocete gli spaghetti al dente, scolateli, metteteli in una terrina e, ancora caldissimi, conditeli con il burro morbido e a pezzetti. Mescolate bene e lasciateli intiepidire. Affettate finemente la mozzarella. In una ciotola sbattete le uova insieme al parmigiano grattugiato, insaporitele con sale e pepe e mescolate agli spaghetti tiepidi. Scaldate la metà dell’olio in una padella antiaderente e mettetevi la metà del composto di uova e spaghetti, distribuitevi le fettine di mozzarella e coprite il tutto con il resto della pasta; muovendo la padella ...

