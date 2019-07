Don Matteo 11 su Rai1 tra bullismo e amori sbagliati | promo e trame episodi in replica

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nuovo appuntamento con le repliche di Don11 su. Stasera, giovedì 4 luglio, il pubblico potrà ripassare l'undicesima stagione con la messa in onda di altri due. La 'Capitano' e il PM Nardi, new entry da questo capitolo, iniziano a conoscersi, ma l'attenzione sarà focalizzata anche su altri eventi. Sofia e Seba si sono avvicinati, nonostante continuino a sostenere di essere amici; inoltre Anna sorprende il Maresciallo Cecchini in compagnia di una donna che non è sua moglie. Come sempre ci penserà il buon Dona cercare di far chiarezza nei sentimenti dei protagonisti di Spoleto.La fiction ditornerà il prossimo anno con la dodicesima e ultima (almeno così dicono i rumours) stagione le cui riprese sono in corso nella città umbra sopracitata. Grandi conferme nel cast, ma soprattutto i fan devono aspettarsi anche dei ritorni storici come quello di Simone ...

