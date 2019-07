CorSport | le cessioni possibili e il gruzzoletto che aiuterebbe il mercato in entrata

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Per ilinè fondamentale il ruolo delle. Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro dei giocatori in uscita e le trattative in corso. In primo luogo Simone Verdi. Al Napoli è costato 25 milioni e il club ora vorrebbe ricavare dalla sua vendita il più possibile, cercando di non perdere troppo. Il Torino ha offerto 20 milioni compresi i bonus, ma il club di De Laurentiis insiste a chiederne 25. Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano sportivo, potrebbe esserci un incontro tra le parti. Cairo vuole il giocatore per regalarlo a Mazzarri. Di certo c’è che il Torino sembra aver scavalcato la Sampdoria e l’Atalanta. Altro giocatore in uscita è Roberto Inglese. Su di lui sono diversi i club interessati: Atalanta, Parma, Sassuolo, Fiorentina. Il Napoli chiede 30 milioni. E ancora da piazzare sono Hysaj e Mario Rui, Ounas e Rog. Sul croato ci sono Fiorentina, Parma, ...

