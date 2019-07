Conflitti e condizioni meteo avverse aggravano il fabbisogno alimentare

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Secondo il rapporto “Crop Prospects and Food Situation” (Prospettive dei raccolti e situazione) diffuso oggi, iin atto e ledi tempo asciutto restano le cause principali degli elevati livelli di insicurezzagrave, che impediscono a milioni di persone la disponibilità e l’accesso al cibo. Il rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura indica che 41 Paesi, 31 dei quali in Africa, continuano a necessitare di assistenzaesterna e che la situazione è rimasta invariata rispetto a tre mesi fa. Le scarse precipitazioni pregiudicano la produzione di cibo I danni causati dai cicloni e dalle scarse precipitazioni nel 2019 hanno causato notevoli insufficienze nella produzione agricola in Africa meridionale, con conseguente forte aumento deldi importazioni ...

callozzone : @maxdantoni Indicano alle parti il rispettivo nemico. Creano le condizioni affinché la narrazione sia verosimile. S… - dinovelvet_1999 : sul peggioramento delle condizioni di vita. A Qasar bin Ghasir e a Gharyan, proprio nel centro del conflitti, i mig… - Fenice6868 : @GianfrancoDura3 Troppi conflitti,troppe primedonne,va bene turarsi il naso ma dopo un po’ manca il fiato!Sono di s… -