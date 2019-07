Casting per un film di Giuseppe Lo Conti e lo spettacolo ' Super Fantasy'

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono in corso iper la ricerca di ruoli principali, secondari e comparse, per la realizzazione di un nuovodiretto daLo. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine per unodal titolo, di Federica Lardo. Haunted Identity Per ildiretto dall'ormai affermato registaLo(Un Mese e Come un uomo) e dal titolo Haunted Identity, sono aperte le selezioni per la ricerca di vari ruoli principali e secondari, nonché di comparse. In particolare, per la realizzazione di questa importante produzione della Dark Eagle, si cercano i seguenti ruoli: Max e Gabriele, di 30 anni, Erika e Federica, entrambe di 29 anni, Ethan, un uomo di età compresa tra 45 e 50 anni, Notaio, un quarantenne elegante e di bella presenza, Agente, una giovane donna dotata di particolare simpatia e di età tra 35 e 49 anni, Dottore, tra 48 ...

CupOfPino : Il casting è andato da Dio...ragazzi, reciterò la parte di Usain Bolt nella sua biopic. Mentre per la mia lotta inc… - esoteriam : RT @nepsuca: comunque visto che siamo in tema di casting e polemiche io sto ancora aspettando il live action di Ratatouille moltissimi di v… - blvrrystark : RT @antichiprofumi: Mi ero promessa che non avrei detto niente sul casting di Ariel ma, per l’amore di Dio, fate tacere quella cazzara di B… -