Under 21 | Nicolato nuovo ct degli azzurrini

Under 21 - è Nicolato il nuovo allenatore : prende il posto di Di Biagio : L’Italia è reduce dal deludente Europeo Under 21, nonostante la forza della squadra gli uomini di Di Biagio non sono riusciti a superare il primo turno, inevitabile l’addio con l’allenatore che ha fallito l’ennesima grande occasione. Nelle ultime ore è stato scelto il nuovo Ct, si tratta di Paolo Nicolato, la decisione è stata presa dopo una serie di incontri in via Allegri tra il presidente Gabriele Gravina, il ct ...

Nuovo allenatore Italia Under 21 : Nicolato o Evani - chi sono i papabili : Nuovo allenatore Italia Under 21: Nicolato o Evani, chi sono i papabili Complice anche la sfortuna ma non solo, l’Italia Under 21 torna a casa e stecca, clamorosamente, all’europeo. Una squadra che aveva tutte le potenzialità, la forza collettiva e individuale per fare bene nella competizione ma che, dopo la sconfitta con la Polonia, ha segnato il suo destino, offrendo su un piatto d’argento la possibilità di ...

Fallimento Di Biagio - è addio con l’Under 21 : ipotesi Nicolato e De Rossi : Un Fallimento con pochi precedenti. Le speranze di qualificazione agli Europei Under 21 sono appese ad un filo per l’Italia nonostante la vittoria di ieri contro il Belgio, molto probabilmente risulterà fatale la sconfitta contro la Polonia. Si tratta dell’ennesimo Fallimento del Ct Di Biagio che aveva in mano una squadra fortissima, sicuramente una delle più forte degli ultimi anni e probabilmente non riuscirà nemmeno a ...

Italia Under 20 - Nicolato : “Contro l’Ecuador per far bene - schiererò la migliore formazione possibile” : Un’eliminazione, amara, ad un passo dall’ultimo atto. L’Italia Under 20 esce a testa altissima dal Mondiale di categoria. Una semifinale, quella contro l’Ucraina, che avrebbe potuto conoscere un esito diverso qualora non fosse stato annullato il gol – su cui ancora rimane qualche dubbio – allo scadere a Scamacca. Lo sa bene il tecnico Nicolato, comunque molto orgoglioso dei suoi ragazzi. Ecco le sue ...

Italia Under 20 eliminata : la delusione di Nicolato e le lacrime di Pinamonti : “Dal campo mi sembrava che avesse allargato il braccio per difendere la palla. Non mi sembrava un fallo da punire in quel modo, però se l’ha rivisto e l’ha annullato ci adeguiamo. Se abbiamo subito una ingiustizia? Non vedo il motivo per cui dovrebbe esser stata un’ingiustizia. Casomai un’errore, ma un’ingiustizia no di sicuro”. Sono le dichiarazioni del ct dell’Italia Under 20 Paolo ...

Mondiali Under 20 calcio 2019. Paolo Nicolato : “Ingiustizia il gol annullato a Scamacca? Massimo un errore - ci adeguiamo al Var” : L’Italia ha dovuto dire addio al sogno di giocare la Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, gli azzurri sono stati eliminati dall’Ucraina per 1-0 nella semifinale giocata oggi in Polonia. La nostra Nazionale è passata in svantaggio al 65′, fino all’ultimo istante ha provato a pareggiare la rete di Buletsa e al 93′ Scamacca ha segnato un gol da urlo in semirovesciata ma l’arbitro ha deciso di annullare ...

Mondiali Under 20 - per l’Italia ci sarà il Mali ai quarti. Nicolato : “Ci aspetta partita tosta” : Sette punti e primo posto nel girone, poi l’1-0 alla Polonia con il cucchiaio di Pinamonti. Adesso, ai Mondiali Under 20, l’Italia incontrerà sorprendente il Mali, capace di eliminare l’Argentina ai calci di rigore dopo una partita infinita. “Hanno battuto l’Argentina e hanno dimostrato di essere forti“, le parole del tecnico degli azzurrini Nicolato. “Sono i campioni d’Africa, in questo ...

Calcio - Mondiali Under20 : Italia-Messico 2-1 - ottimo esordio per gli azzurrini di Paolo Nicolato : Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana Under20 di Calcio nei Mondiali 2019 di categoria in Polonia. Allo Stadion GOSIR di Gdynia gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto con merito 2-1 il Messico nei primo incontro valido per il gruppo B. Le reti di Frattesi al 4′ e di Ranieri al 67′ hanno regalato il successo ai nostri portacolori, rendendo vana la segnatura dei rivali che avevano pareggiato ...