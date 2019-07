Dove lo vedremo e con chi! Tiberio Timperi dopo ‘La vita in diretta

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si sa da settimane che il prossimo anno nonFrancesca Fialdini efare coppia a Lain. Nella nuova edizione al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano, come riportato dal sito TvBlog.l’indiscrezione sulla mancata riconferma del duoe Fialdini, qualcuno ha puntato il dito contro il conduttore: non sarebbe stato convincente durante la stagione. Ovviamente il diretto interessato non ha gradito certe voci di corridoio e, con un video di commento pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso di replicare.“Relativamente all’arrivo di nuovi conduttori a Lain, testualmente è stato scritto l’arrivo diallainnon ha giovato, anzi – ha detto nel video – Opinioni personali per carità, rispettabilissime, però spesso le opinioni personali devono fare i conti con la realtà dei fatti e dei dati”.E ancora: “E allora l’edizione condotta da me con Francesca Fialdini ha segnato un punto in più rispetto all’edizione precedente, in valori medi, si intende, e tra l’altro questa edizione segna una positiva inversione di tendenza rispetto alle edizioni degli ultimi 5 anni. Questo per amore di verità”. La domanda ora è:loil prossimo anno? È ancora il sito TvBlog a lanciare la nuova indiscrezione sul futuro in Rai diA quanto risulta al sito, troveremo l’ex conduttore de ‘Lain’ accanto a Monica Setta. A cui non solo la Rai sembra aver deciso di consegnare una striscia in onda la mattina alle 10 su Rai 1 all’interno di ‘Unomattina’ che si occuperà di economia risparmio, i consumi e il riciclo, ma anche di affiancarlenella presentazione di ‘Unomattina in famiglia’ durante il fine settimana...