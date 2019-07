Sui mercati è già effetto Lagarde Spread | continua la discesa a 220

affaritaliani

(Di mercoledì 3 luglio 2019) In attesa che la Commissione Ue ritiri oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità (queste solo le aspettative), suila corsa ai titoli di Stato italiani, Segui su affaritaliani.it

ItalyMFA : #ConfAddettiScientifici19|SG Belloni: “La #Farnesina è in prima linea per la #DiplomaziaScientifica, strumento esse… - Affaritaliani : Sui mercati è già effetto Lagarde Spread, continua la discesa a 215 - ShopperTrakIT : La Regione Toscana avrà il proprio marchio. Per valorizzare la qualità delle attività produttive realizzate sul ter… -