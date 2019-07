Paura e morte sullo Stromboli

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un escursionista morto e un altro è rimasto ferito sul versante delloin eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perché c'è troppo fumo e la zona è impervia. Il quadro drammatico è confermato anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Sul vulcano sono state registrate violente esplosioni e colate di lava lungo la Sciara del fuoco. I lapilli 'sparati' dal cratere hanno provocato incendi nella zona dei canneti e colonne di fumo. In azione una squadra dei vigili del fuoco giunta da Lipari. Alcuni turisti impauriti hanno trovato riparo in mare, mentre a Ginostra è stata evacuata una settantina di persone. La squadra dei vigili del fuoco di Lipari, ...

