I portali di Stranger Things compaiono all' interno di Fortnite

eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019)non è estraneo alle collaborazioni di alto livello. Iron Man, Thor, Captain America e Hawkeye sono già stati accolti nel celebre gioco, senza contare la recente collaborazione con John Wick.Da un po' di tempo, Epic Games ha iniziato a parlare della collaborazione condi Netflix. Con la terza stagione della serie TV in arrivo tra pochissimo, il mondo diè diventato un po' più minaccioso, con ioscuri che appaiono nell'area del Mega Mall, segnala Engadget.Sebbene i Gates siano apparsi da poco,ha ospitato il negozio Scoops Ahoy per quasi due mesi. Scoops Ahoy è il nome della gelateria all'del centro commerciale Starcourt dove Steve Harrington e il nuovo personaggio Robin lavorano nella terza stagione dello show televisivo. Starcourt Mall aprirà nell'estate 1985, che è l'anno in cui è ambientata la nuova stagione.Leggi altro...