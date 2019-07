Alitalia,fonti Mise:4° player è Avianca

Sulla vertenza,spunta un quarto. Alle manifestazioni di interesse di Toto e Lotito si è aggiunto anche German Efromovich della compagnia colombiana.A dirlo,secondodel, è il ministro Di Maio. Per ora Atlantia, su cui "non esistono pregiudizi", "non ha presentato alcuna manifestazione di interesse all'attenzione di Fs".Il dossier si chiude il 15 luglio:chi vuole presentarsi deve farlo adesso",ha detto Di Maio ai sindacati. La composizione a oggi è:Fs circa 35%, Delta 10-15%,Mef,poco superiore,al 15%.(Di mercoledì 3 luglio 2019)