Wimbledon – Caruso eliminato al primo turno | niente da fare per l’azzurro contro Simon

Wimbledon 2019 : Salvatore Caruso subito eliminato. Il francese Gilles Simon si prende la rivincita di Parigi : Salvatore Caruso non riesce a ripetere l’exploit di Parigi e viene subito eliminato a Wimbledon. Nella sua prima volta nel main draw dello Slam londinese, il siciliano è stato sconfitto in tre set dal francese Gilles Simon con il punteggio di 7-6 6-3 6-2 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco. Il francese si è preso, così, la rivincita per la sconfitta subita al Roland Garros, quando fu Caruso a dominare la contesa. Ottimo inizio di ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso eliminati. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Wimbledon – Tris di italiani nel main draw : Caruso - Arnaboldi e Gatto-Morricone superano le qualificazioni : Bene gli azzurri nelle qualificazioni di Wimbledon: Caruso, Arnabolti e Gatto Morricone nel main draw del terzo Slam della stagione Giornata speciale per gli azzurri del tennis: tre tennisti italiani hanno infatti staccato oggi il pass per il main draw di Wimbledon, terzo Slam stagionale, che si disputerà a partire da lunedì sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Caruso ha superato l’ultimo turno delle ...