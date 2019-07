Wimbledon 2019 | Roger Federer rimonta e supera in quattro set il sudafricano Harris

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. E’ il momento di Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Fognini-Tiafoe - 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA : avvio durissimo per il ligure contro l’americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2: Tiafoe ottiene il pallino del gioco e costringe Fognini a cedere. A-40: nuovo sbaglio di Fognini, questa volta col rovescio. Palla break. 40-40: altro errore dell’azzurro. Parità. 40-30: Questa invece è buona. Il lungo linea funziona. Palla per il 2-1. 30-30: l’accelerazione di Fognini non paga dividendi finendo in corridoio. 1-1: Battuta a zero per Tiafoe, che riequilibra ...

Wimbledon 2019 : Salvatore Caruso subito eliminato. Il francese Gilles Simon si prende la rivincita di Parigi : Salvatore Caruso non riesce a ripetere l’exploit di Parigi e viene subito eliminato a Wimbledon. Nella sua prima volta nel main draw dello Slam londinese, il siciliano è stato sconfitto in tre set dal francese Gilles Simon con il punteggio di 7-6 6-3 6-2 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco. Il francese si è preso, così, la rivincita per la sconfitta subita al Roland Garros, quando fu Caruso a dominare la contesa. Ottimo inizio di ...

Berrettini-Baghdatis - Wimbledon 2019 : data - programma - orari e tv del secondo turno : Matteo Berrettini centra il secondo turno a Wimbledon: sull’erba inglese l’azzurro annichilisce lo sloveno Aljaz Bedene, rimontandolo e spazzandolo via con un netto 3-6 6-3 6-2 7-6 (3) in poco meno di tre ore di gioco. L’italiano, numero 17 del seeding, ora sfiderà la wild card cipriota Marcos Baghdatis, che ha vinto tre set contro il lucky loser canadese Brayden Schnur. L’incontro del secondo turno si disputerà giovedì ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini di carattere - va al secondo turno eliminando Bedene in quattro set : Bella vittoria di Matteo Berrettini nel suo esordio al torneo di Wimbledon. Il romano, numero 17 del seeding, supera lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6(3), impiegando tre ore per conquistare l’accesso al secondo turno. Il suo prossimo avversario sarà il cipriota Marcos Baghdatis, che ha estromesso il lucky loser canadese Brayden Schnur. Dal momento che per Baghdatis questo è l’ultimo torneo in carriera, un ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 7-6 - l’italiano completa la rimonta e va al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Grazie per aver seguito il match del nostro Matteo Berrettini, ma restate sintonizzati anche con il nostro LIVE generale di Wimbledon 2019! 16.25 Matteo Berrettini batte Aljaz Bedene in rimonta per 3-6 6-3 6-2 7-6(3) e giunge al secondo turno, dove sfiderà Marcos Baghdatis in uno scontro generazionale da urlo! Match spettacolare dell’italiano, che era partito a rilento e aveva ...

