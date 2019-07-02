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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12:30 (Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA. PER Traffico MOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA. SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO. NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SCALO SAN LORENZO E LA STAZIONE TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE ...
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