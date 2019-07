Traffico Roma del 02-07-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 2 LUGLIOORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E CIAMPINO IN DIREZIONE TUSCOLANA. PERMOLTO INTENSO RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA APPIA. SULLA STESSA VIA APPIA CODE DA CIAMPIINO ALL’IMMISSIONE PER IL RACCORDO. NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SCALO SAN LORENZO E LA STAZIONE TIBURTINA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE ...

