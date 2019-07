Taylor Swift | perché Ariana Grande non avrebbe detto la sua nel caso che ha coinvolto il

Brendon Urie non ci è andato leggero difendendo Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun : "Leggere la lettera di Taylor mi ha spezzato il cuore" The post Brendon Urie non ci è andato leggero difendendo Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift vs Scooter Braun : cosa imparare su fiducia e diritti d'autore : È guerra tra Taylor Swift e Scooter Braun, agente di molte star tra cui Kanye West e Justin Bieber: l'uomo è finito nel mirino della cantante, che ha pubblicato su Tumblr una lunga lettera in cui critica Braun, accusandolo di bullismo e manipolazioni. Ad accendere la rabbia di Taylor Swift è stata l’acquisizione della Big Machine Label Group da parte della Ithaca Holdings, società di Braun. Il problema? La Big ...

Justin Bieber e Demi Lovato nella guerra tra Taylor Swift e Scooter Braun - cosa sta succedendo e perché : Una nuova acerrima faida sta scuotendo lo showbiz americano, quella tra Taylor Swift e Scooter Braun che sta coinvolgendo anche alcuni artisti rappresentati dal manager, tra i più potenti del settore discografico, come Demi Lovato e Justin Bieber. A far scoppiare il caso è stata la notizia che la società Ithaca Holdings di Braun ha comprato da Scott Borchetta l'etichetta Big Machine Label Group per 300 milioni di dollari. In questo modo, i ...

Taylor Swift : tutte le star che supportano la cantante nel dramma contro Scooter Braun : E chi invece ha preso le parti del manager di Justin Bieber The post Taylor Swift: tutte le star che supportano la cantante nel dramma contro Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift contro il manager Scooter Braun : ecco cos’è successo : Tutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftTutte le liti di Taylor SwiftBullismo, piccole vendette, rivendicazioni pubblicate a favore di social. Il fine settimana, per Taylor Swift, non ha avuto nulla di rilassante. Anzi. Nell’afa ...

Taylor Swift si scaglia contro il potente manager di Justin Bieber : 'Triste e schifata' : Quest'anno c'è spazio anche per un gossip estivo internazionale che ha come protagonista Taylor Swift, la star della musica pop che in queste ore ha ricevuto una notizia a dir poco bruttissima. Scooter Braun, manager di numerose star internazionali tra cui Justin Bieber e Kanye West, è diventato il nuovo proprietario della Big Machine, l'ex casa discografica della popstar, che detiene tutti i diritti del suo vecchio materiale musicale di ...

Taylor Swift contro il manager di Justin Bieber : cosa sta succedendo nel dramma tra la cantante e Scooter Braun : Botta e risposta infiniti The post Taylor Swift contro il manager di Justin Bieber: cosa sta succedendo nel dramma tra la cantante e Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

Prime Day Taylor Swift si esibirà al concerto organizzato da Amazon Prime : Il concerto di Prime Day in live streaming solo su Prime Video il 10 luglioLe giornate degli sconti Prime Day saranno il prossimo 15 e 16 luglioAmazon Music annuncia che Taylor Swift, artista tra le più influenti del nostro tempo e vincitrice di dieci GRAMMY Award, si esibirà al concerto di Prime Day il prossimo 10 luglio, in diretta streaming su Prime Video un evento, primo nel suo genere, che celebra l’offerta di intrattenimento di Amazon, in ...

Il Prime Day 2019 si apre con il concerto di Taylor Swift e Dua Lipa : Taylor Swift, Dua Lipa e molti altri artisti: quest'anno il Prime Day di Amazon viene inaugurato con un maxi concerto organizzato dall'azienda di Jeff Bezos, che sarà visibile in diretta streaming e per un tempo limitato su Amazon Prime Video. Per l'occasione, ci sarà anche una promozione su Prime Music Unlimited, disponibile a un prezzo iper scontato.Continua a leggere

Taylor Swift e Katy Perry fanno pace/ 'Mi sono liberata di un grande peso' : Taylor Swift e Katy Perry fanno pace: le due cantanti si riconciliano dopo un periodo di astio. Una situazione complicata che sembra aver trovato soluzione.