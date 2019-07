Scream | Resurrection rilancia Ghostface e terrorizza Paris Jackson video

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) Siamo in ballo e non resta che ballare. Dopo due anni di attesa finalmente questa sorta di revival di, intitolato appunto, continua a stuzzicare il palato dei fan soprattutto di coloro che conoscono bene la saga di Wes Craven.Proprio a loro è dedicato il nuovo sneak peek della serie VH1 che rimanda subito alla scena iniziale del film, nella famosa cucina in cui tutto ebbe inizio. Dall'8 luglio, per tre sere evento, la nuovariporterà sullo schermo, almeno negli Usa, l'originalelo stesso che, nella notte di Halloween metterà mano al suo coltello e inizierà ad uccidere e spaventare la gente.Proprio il nuovomostra quello che per tutti poteva essere il suo primo attacco conintenta a preparare la sua cena mentre parla al telefono fino a che qualcuno non bussa alla sua porta.si palesa davanti a lei ma ...

