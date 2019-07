eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Stando alle ultime indiscrezioni, riporta lo YouTube Brad Sams,continua a lavorare alla suaal gioco in streaming, nonostante le voci che vorrebbero la cancellazione di Xbox Lockhart, versione di Xbox Scarlet meno potente.Nei mesi scorsi abbiamo spesso parlato di comefosse alsu due modelli diversi di Xbox, uno dedicato al gioco in streaming e uno più potente. Ebbene il progetto di una macchina, il servizio streaming di MS, non sembra essereabolito, per cui l'hardware in questione potrebbe vedere la luce, magari in una forma diversa da quella che ci immaginiamo. Potrebbe trattarsi di un prodotto facilmente trasportabile per poterlo adattare ad ogni televisore, e renderlo unada gioco collegandosi a internet.Non sono chiaramente note le specifiche che potrebbe avere un prodotto simile, ma di fatto ...

Eurogamer_it : Microsoft ancora al lavoro su una console dedicata a Project xCloud? #Microsoft - FPSREPORTER : Microsoft starebbe ancora progettando una console next-gen dedicata a Project xCloud - FedericoManzon3 : Microsoft ha annunciato che manterrà disponibile Windows per i PC Huawei. La situazione Android è ancora ignota. -