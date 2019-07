M5s | la deputata Doriana Sarli | Siamo in una dittatura dove tutto è gestito dal

Corruzione : la deputata M5s che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' (2) : (AdnKronos) - E tornando a parlare del suo ruolo nell'affare sfumato per il consulente della Lega per l'Energia, Paolo Arata, arrestato all'alba di oggi dalla Dia di Palermo, Valentina Palmeri dice: "Sì, è vero. Ho avuto un ruolo importante in quella circostanza. Quando vedi che c'è un istanza biome

Parla la deputata siciliana M5s che fece bloccare “l’affare” Arata. “Adesso verranno fuori altre cose interessanti” : "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A Parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S all'Ars che, grazie al suo intervento, riuscì a bloccare tempo fa l'impianto ''Biometano Gallitello'', che sarebbe dovuto sorgere a Calatafimi Segesta (Trapani). L'impianto era ...

Dl Calabria - la deputata Nesci (M5s) si dimette da relatrice dopo accusa di conflitto di interessi : “Sempre corretta” : Dalila Nesci, deputata del M5s, ha rinunciato alle sue funzioni di relatrice del decreto Calabria. Ad annunciarlo in Aula è stato il vicepresidente del Senato Fabio Rampelli riprendendo l’esame alla Camera. Al suo posto, la presidente della commissione Affari sociali Marialucia Lorefice, anche lei M5s. Contro la parlamentare l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) le hanno rivolto ovvero che un suo ...

Valentina Corneli - deputata M5s maggiorata e scandalosa : si presenta alla Camera così - tutto in vista : Ma la bella deputata grillina secondo il Giornale pare aver conquistato un po' tutta l'aula di Montecitorio per un altro motivo, che con la politica ha poco a che fare. Vale a dire, la sua mise ...

Piera Aiello - M5s - - la deputata testimone di giustizia che non poteva candidarsi : «Adesso è indagata : il suo nome non esiste» : Piera Aiello, 51 anni, la testimone di giustizia eletta alla Camera nella fila del M5S, è indagata per falso in atto pubblico dalla Procura di Sciacca. L'indagine è legata alla sua candidatura: all'...