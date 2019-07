LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | States in

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 Gli Stati Uniti finiscono in vantaggio la prima frazione grazie ad un match votato all’attacco, sbloccando subito il match con Press, raddoppiando con Morgan, che segna il sesto gol e risponde la sua rivale per la classifica cannonieri White che aveva firmato il momentaneo pareggio. FINE PRIMO TEMPO 46′ Finisce qui la prima frazione. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Restano in attacco le americane:sotto pressione. 42′ Il match si sta un po’ incattivendo: altro fallo, questa volta su Scott. 40′ Manata sul volto a capitan Morgan: ammonita Bright. 38′ Press commette il primo fallo del match: nessun provvedimento per la #23. 35′ Ertz ci prova dalla distanza: tiro alto. 34′ Sesto gol nella competizione per la 30enne americana. 33′ Grande gol di Morgan che di ...

