Lega e 5 Stelle per una volta con una sola voce | «Non si tocchi la Sanità»

Sondaggi politici : Lega sale al 38% - mentre il Movimento 5 Stelle in crisi scende ancora : Secondo i Sondaggi Swg diffusi lunedì 1° luglio dal TgLa7 di Mentana, la Lega raggiungerebbe al momento l'incredibile traguardo del 38%. Il Pd rimane invece stabile, sui valori di una settimana fa, mentre il M5S continua a perdere stabilmente consensi. Berlusconi e Meloni, infine, rimangono stabili e su numeri fra loro molto vicini. Per quanto riguarda invece l'apprezzamento dei singoli politici, il Premier Conte conserva il primato, mentre ...

Lega-Cinque Stelle - strappo su Ilva e Autostrade I sospetti di Salvini sulla assenza dell’alleato : Di Maio: «Su Autostrade useremo il pugno duro». Salvini sospetta che il leader dei 5 Stelle non abbia partecipato al Cdm per evitare di votare il disegno di legge sul bilancio

Riforma del ministero : Lega e 5 stelle litigano anche sui beni culturali : Le divisioni all’interno del Governo non risparmiano i beni culturali, ministero finora rimasto ai margini del dibattito politico. Tema delle divergenze è la Riforma organizzativa del dicastero...

Autonomie - Cinquestelle e Lega non trovano l'accordo : il testo non sarà sul tavolo del Cdm : Fumata nera al vertice durato circa tre ore a Palazzo Chigi. Fonti del Carroccio contro il M5s: "Fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati". La replica: "E' nel contratto e si farà, ma serve condivisione"

"Il salario minimo aiuta le imprese" Così i 5 Stelle 'correggono' la Lega : "Il salario minimo non è solo una misura a sostegno della dignità del lavoro, il cui valore simbolico è molto maggiore del suo costo economico. Lo dico a Garavaglia che parla di costi maggiori per le imprese. Ma quando mai?". Mattia Fantinati, sottosegretario alla... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi elettorali EMG - su la Lega - mentre scende il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali EMG, su la Lega, mentre scende il Movimento 5 Stelle Anche per EMG, che fornisce i propri Sondaggi alla trasmissione Agorà, le elezioni europee hanno funzionato come una sorta di trampolino per chi le ha vinte, ovvero la Lega. Che a distanza di tre settimane risulta ancora in crescita. Anche il PD, che aveva messo a segno un aumento rispetto alle politiche, è stimata in salita sul risultato del 26 maggio. Il ...

Legge sull'eutanasia - il 24 giugno alla Camera ma è scontro tra Lega e 5 Stelle : Non esiste un testo unico da discutere. Il Movimento è per il sì a una dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici; la Lega è pronta a cancellare con un colpo di spugna diritti già acquisiti. Il Parlamento ha tempo fino a settembre per legiferare, poi...

Flat tax - salario minimo - autonomie : l’agenda della Lega per sfidare i 5 Stelle : La modifica del decreto Dignità e la frenata sul salario minimo. Bagnai duro con l’Europa: «No agli atteggiamenti ricattatori e mafiosi»

La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio furioso : “hanno regalato 3 milioni di soldi dei cittadini” : La maggioranza di governo oggi è caduta, la Lega di Salvini tradice il M5S. Luigi Di Maio furioso “Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo”: Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Si è spaccata aggiunge Di Maio – su una proposta presentata … Continue reading La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio ...

Giuseppe Conte e Tria per la trattativa ma Salvini e Di Maio li marcano con i tecnici di Lega e 5 Stelle : Mentre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e finanziario (Efc), aspetta una risposta dall'Italia sul da farsi - "deve adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità" - Giovanni Tria chiede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio che smettano le uscite sullo

Sondaggi elettorali SWG - crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle Maggioranza di governo in grande spolvero secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7. Sia Lega che Movimento 5 Stelle sono visti in crescita. E anzi, forse a sorpresa è soprattutto il Movimento di Di Maio a mettere a segno l’incremento più grande. La Lega raggiunge in ogni caso valori record, e i due partiti di maggioranza ritornano ai livelli ...

Ballottaggi comunali 2019 : a Reggio Emilia e Prato centrosinistra avanti - Campobasso ai Cinque Stelle - Ferrara - Biella e Foggia alla Lega : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco

A Campobasso la sfida Lega-5Stelle Alle urne 3 - 6 milioni in 136 Comuni : urne aperte, dAlle 7 di questa mattina fino Alle 23, in 136 Comuni per i Ballottaggi. Al voto sono chiamati 3,6 milioni di italiani per 15 capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forli', Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), 109 Comuni con piu' di 15mila abitanti e altri 12 Comuni piu' piccoli Segui su affaritaliani.it