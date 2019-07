Cessioni Napoli | De Laurentiis vuole incassare 100mln | i nomi e le trattative in uscita

forzazzurri

(Di martedì 2 luglio 2019) MercatoinL’edizione odierna de il Mattino dedica spazio al calciomercato delin. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il Toro intende presentare a Giuntoli un’offerta complessiva, Verdi e Mario Rui per una cifra che si aggira sui 30 milioni. Cifra che ilreputa ancora bassa. In attesa dell’ufficialità di Albiol al Villareal, vi sono altre priorità: Ciciretti, ad esempio, non è detto che resti ad Ascoli. Con il Parma c’è da valutare la sistemazione di Sepe, Grassi e Inglese: vicina una ulteriore conferma per i primi due, impossibile invece per il centravanti il cui riscatto (oltre 30 milioni, ci sta pensando seriamente l’Atalanta per rimpiazzare Zapata) non è alla portata degli emiliani. Per Rog c’è stato solo un timido tentativo della Fiorentina. Stesso discorso per Ounas, che non ha la coda di ammiratori ad attenderlo fuori l’uscio. Il ...

