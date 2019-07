Borderlands 3 in uno speciale documentario in cui Claptrap ci porta alla scoperta di

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Quello diè senza dubbio un universo molto pericoloso tra predoni e bestie assetate di sangue dietro ogni angolo. Se anche voi non vedete l'ora di immergervi nel terzo capitolo della serie, allora forse vi conviene dare uno sguardo a questo belrealizzato dallo sbullonato.Come potete vedere dal video, il simpatico robottino vi porterà in giro per Pandora (uno dei pianeti visitabili nel gioco) per illustrarvi le bellezze locali e le bellicose forme di vita presenti, umane e non. Prima di lasciarvi al video vi riportiamo la sua descrizione qui sotto:"Il leggendario sparatutto è tornato, con goziliardi di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Esplora nuovi mondi e affronta nemici mai visti, da solo o in co-op, nei panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta, ognuno dei quali con abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche. Sconfiggi ...

