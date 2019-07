Bianca Atzei e Stefano Corti la cena a casa di lei diventa un disastro

Bianca Atzei e Stefano Corti non si nascondono più : «Mi ha rubato il cuore» : Ora è ufficiale: Bianca Atzei e Stefano Corti sono una coppia e non si nascondono più. La cantante sarda, ex di Max Biaggi, e l'inviato de Le Iene stanno trascorrendo qualche giorno...

Bianca Atzei e Stefano Corti in love : "Sono felice - sto bene" : Prosegue, a gonfie vele, l'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti. L'inviato de 'Le Iene' e la cantante non si nascondono più, certi, di un sentimento destinato a durare anche dopo la stagione estiva. Dopo le foto mano nella mano, in giro per Milano, la coppia si è regalata un weekend di passione in Sardegna (come testimoniano gli scatti del settimanale Chi, in edicola questa settimana), per allentare la tensione dai rispettivi impegni ...