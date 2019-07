Wimbledon – Venus Williams eliminata dalla 15enne Gauff | un ritiro aiuta Wozniacki

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Spettacolo ae Ostapenko eliminate all’esordio,approfitta deldella sua avversaria per volare al secondo turno Giornata ricca di sfide in Inghilterra: è finalmente iniziato il terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Esordio amarissimo per: la tennista statunitense ha dovuto fare i conti con una giovanissima e tenace Coco. Laha eliminato la sorella di Serena in un’ora e 21 minuti: il match è terminato con un doppio 6-4 e ha regalato alla giovane statunitense il pass per il secondo turno, dove affronterà Rybarikova. Sorride Caroline, che non si è dovuta sforzare troppo per accedere al secondo turno dello Slam inglese. La danese ha giocato il suo match di esordio solo per un’ora e 5 minuti, dopo di che la sua ...

