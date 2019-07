UOMINI E DONNE news | due recenti coppie si sono già lasciate!

tvsoap

(Di lunedì 1 luglio 2019) È passato un mese dalla fine di, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Nelle ultime tre puntate del programma, andate in onda eccezionalmente in diretta evitando così il diffondersi di eventuali anticipazioni, i tronisti in carica hanno compiuto le loro scelte finali. Nonostante i lieti epiloghi, dueappena formate sigià disfatte. Scopriamo insieme di chi si tratta.: i primi a lasciarsistati Angela e Alessio I primi a dirsi addiostati Angela Nasti e Alessio Campoli. Dopo un’iniziale smentita, i ragazzi hanno annunciato sui social la loro rottura. La tronista, in particolar modo, ha sostenuto di non aver visto nell’ex corteggiatore la stessa personalità mostrata alla corte della De Filippi, motivo per il quale ha preferito non andare avanti con la sua storia d’amore (durata circa una ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - lauraboldrini : Grazie all’emendamento che ho presentato oggi in Aula il governo ha dovuto accogliere nel testo del provvedimento s… - luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… -