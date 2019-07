Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) In questa2019 saranno di tendenza molti nuovidi; il grande protagonista sarà senza nessun dubbio il famosocut: l'hairstyle in questione è stato proposto con il meraviglioso effetto wet, davvero irresistibile. Di seguito le ultime novità a riguardo. NuoveIlè portato anche da: ultimamente l'attrice ha abbandonato la classica chioma e ha optato per l'effetto bagnato, ideale in queste lunghe giornate calde. Non va dimenticato che l'effetto wet non si scompone mai, nemmeno in caso di sudore. Per creare questa proposta andranno utilizzati dei prodotti giusti: quindi via libera con la cera, il gel e lo spray per fissare il tutto. La frangia può essere abbinata alcut anche in queste calde giornate: in questo caso si possono acconciare le varie ciocche frontali e trasformarle in un bel ciuffo laterale, per un look molto ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli per l'estate: il pixie cut di Kristen Stewart e le chiome messy - ALESSIinfo1 : Ogni riccio (non) è un capriccio con questi tagli capelli medi per capelli ricci per l'Estate 2019 - hoodiesal7va : @LaJambeNoir7 Ah boh... Prima di tutto che non si tagli i capelli, perché io a uno così faccio un affidamento di va… -