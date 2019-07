Sassuolo | De Zerbi | “Sensi farà felice Conte Non vedo l’ora di iniziare la nuova

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’allenatore del, Roberto De, è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport“. Il tecnico ha parlato di Sensi e non solo. Sul passaggio del centrocampista neroverde all’Inter, Deha dichiarato: “Sononto quando un giocatore di questo livello va via, come era successo con Boateng al Barcellona a gennaio. Non ho il difetto di essere egoista, quindi quando alleni e ti metti nei panni dei tuoi giocatori e gli chiedi tanto poi li comprendi per le scelte che fanno per la loro carriera. Dietro c’è l’ambizione personale, ecco perché cerchi di non ostacolarli, mettendo in secondo piano le tue esigenze da allenatore e le tue volontà per cercare di acntare i calciatori. D’altronde diciamo sempre che uno degli obiettivi delè fare crescere i giovani, però ricordiamoci che quando i giovani crescono vogliono misurarsi con ...

