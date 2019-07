Hummus di melanzane | la ricetta per prepararlo in casa Gustatelo con i pomodori secchi

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019)con iUna salsa gustosa, perfetta con i crostini preparati riutilizzando il pane avanzato e un’idea deliziosa se avete intenzione di organizzare un aperitivo in giardino o in terrazzo con gli amici. Ottimo se spalmato sulle bruschette e accompagnato dao arrostiti, basilico o menta, l’diè una variante del classicodi ceci (qui l’idea per dei pasticcini salati vegani a base di) e unaperfetta per un aperitivo estivo con gli amici. Peroccorrono pochi e semplici ingredienti, facilmente reperibili. INGREDIENTI Una melanzana grande Uno spicchio d’aglio tritato finemente Un cucchiaino di cumino in polvere Quattro cucchiai di olio extravergine d’oliva 200 gr di ceci cotti Un cucchiaio di succo di limone Un cucchiaio di Tahina PREPARAZIONE – Fate abbrustolire la melanzana, sulla piastra o ...

