È morto Mordillo | addio ai personaggi buffi che coloravano agende e biglietti

(Di lunedì 1 luglio 2019) Le giraffe dal collo lunghissimo, i colorati elefanti tondeggianti, idagli occhi enormi, dalla muta, universale comicità. Il disegnatore che c’era dietro alle iconiche immagini che ognuno di noi ha riconosciuto su diari di scuola,di auguri, puzzle e tazze, se ne è andato: GuillermoMenéndez, fumettista argentino, èa 86 anni. Secondo il quotidiano spagnolo El Paìs, si è sentito male mentre era a cena con i suoi familiari in un ristorante vicino a Palmanova, Maiorca, dove aveva una delle sue case. Figlio di emigrati spagnoli, era nato nel 1932, e fin da bambino ha mostrato una straordinaria dote per il disegno, che affiancava alla passione per il calcio. A poco più di 20 anni ha lasciato l’Argentina e ha cominciato a viaggiare in cerca di lavoro, prima in Perù, dove si è dedicato all’illustrazione per la pubblicità, e poi in America, dove ...

