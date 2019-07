ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Franco Arnaboldi è un imprenditore agricolo di Cecina che da 40 anni lotta per ottenere dallo Stato un risarcimento per espropriazione illecita dei propri terreni, effettuata per costruirvi sopra l’Autostrada Aurelia nel 1980. Un cittadino onesto che un giorno si è trovato davanti casa i picchetti, senza preavviso. Immaginatevi per un attimo la scena: un giorno vi svegliate, e ciò che è vostro – ciò per cui avete lottato, pagato, lavorato – di colpo non lo è più. Franco, che aveva deciso di investire denaro e risorse nel proprio Paese, compiendo un atto di fiducia nei confronti del corretto funzionamento delle sue istituzioni, fu costretto a impugnare l’unica arma a sua disposizione: i ricorsi in Tribunale. E in tutti i gradi di giudizio, anche in sede europea, gli venne dato ragione: lo Stato è dichiarato colpevole di “acquisizione usurpativa ed esproprio illecito” ...

Tg3web : Migranti sfruttati nel Foggiano, impiegati nei campi sotto il sole cocente per cinque euro all'ora, e per casa un c… - Mulher_Noticia : RT @Cascavel47: Due imprenditori hanno perso tutto. E ora le loro sono storie dimenticate - Noovyis : Un nuovo post (Due imprenditori hanno perso tutto. E ora le loro sono storie dimenticate) è stato pubblicato su Pla… -