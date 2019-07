Carola Rackete non ha agito in stato di necessità | dice il procuratore di Agrigento 

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete ad Agrigento per l'udienza. Cartelli in suo sostegno al porto : Sea Watch, Carola Rackete ad Agrigento per l'udienza. Cartelli in suo sostegno al porto La comandante della nave della Ong tedesca è stata trasferita per l'udienza di convalida dell'arresto. Al suo arrivo a porto Empedocle, su una motovedetta della Guardia di finanza, ad aspettarla un gruppo di persone con messaggi in suo appoggio. ...

Sea Watch - arresto Carola Rackete : domani la decisione. Intanto il Viminale prepara l'espulsione : Ancora nessuna decisione su Carola Rackete. La capitana della Sea Watch dovrà infatti passare almeno un'altra notte agli arresti domiciliari. Dopo un interrogatorio durato due ore e mezza, la giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha affermato di notificare la sua decisi

Emma Marrone attaccata per aver difeso Carola Rackete su IG : 'Pensa a cantare - cog...' : Ennesima presa di posizione su una questione politica per Emma Marrone: dopo essersi schierata a favore dell'accoglienza dei migranti nel nostro Paese urlando "aprite i porti" durante un concerto, la pugliese ci ha messo di nuovo la faccia per difendere Carola Rackete. Le parole che la cantante ha usato su Instagram per commentare l'arresto della capitana della Sea Watch, hanno scatenato la furente reazione di qualcuno, che non ha perso ...

Vittorio Feltri affonda Carola Rackete : "Ecco cos'è" : "Ho sbagliato". Vittorio Feltri, su Twitter, torna a bomba a parlare di Carola Rackete, l'attivista che è sbarcata con Sea Watch al porto di Lampedusa. "Carola non va in galera neanche venti minuti. La rimandano a casa, in Germania, con una pacca sulle spalle. Non è una criminale bensì una birichina

Sea Watch e Carola Rackete - il tedesco Otto Schily bombarda Ong e Berlino : "Perché sugli immigrati sbagliano" : C'è un tedesco che su Carola Rackete e Sea Watch sta con l'Italia. A sorpresa, è Otto Schily, avvocato socialdemocratico ed ex ministro dell'Interno nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder. Insomma, tutt'altro che un conservatore. Intervistato dal Corriere della Sera, spiega come l

Sea Watch - Carola Rackete interrogata in procura : il gip deciderà domani se convalidare l’arresto : Per la capitana Carola Rackete, ai domiciliari dopo lo sbarco della nave Sea Watch 3, il gip deciderà domani se convalidare o meno l'arresto. La comandante è accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di finanza, che aveva provato a far desistere la nave dell'ong tedesca. L'interrogatorio al palazzo di Giustizia è durato più di tre ore.Continua a leggere

Emma Marrone difende Carola Rackete - capitana di Sea Watch : è polemica : Cosa ha detto Emma Marrone sulla Sea Watch e su Carola Rackete Nuova bufera per Emma Marrone. La cantante è stata coperta di insulti sui social network dopo che ha espresso la sua opinione sulla Sea Watch e su Carola Rackete. In particolare l’ex vincitrice di Amici non ha approvato il modo in cui la […] L'articolo Emma Marrone difende Carola Rackete, capitana di Sea Watch: è polemica proviene da Gossip e Tv.

La storia della foto di Carola Rackete diffusa illegalmente : (foto: ANAELLE LE BOUEDEC/AFP/Getty Images) In queste ore sta circolando sui social una foto segnaletica di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi ha deciso di forzare il blocco navale ed è per questo stata arrestata a Lampedusa. L’immagine – che secondo alcuni è un falso – ritrae la giovane donna seduta durante la procedura di fotosegnalamento, con un agente di polizia in piedi accanto a lei, ed è stata ...

